Быстрыкин запросил доклад по нарушениям в детском лагере «Спутник» в Кабардинке

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки информации о нарушениях в деятельности детского лагеря «Спутник» в Кабардинке. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что более 200 детей оказались в условиях, непригодных для пребывания. В лагере нет горячей воды и качественной мебели. Один несовершеннолетний отдыхающий страдает аутизмом, при этом в учреждении нет специалиста по работе с особенным ребенком.

В СУ СКР по Краснодарскому краю была организована процессуальная проверка. Председатель СКР затребовал у руководителя ведомства Андрея Маслова доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах, принятых для восстановления прав несовершеннолетних.

Татьяна Ручкина

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