Обвиняемый в мошенничестве при строительстве Нововоронежской АЭС Валерий Кагач заочно арестован

В Москве суд заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора по закупкам компании «Атомэнергопроект» (входит в госкорпорацию «Росатом») Валерия Кагача, который обвиняется в мошенничестве при строительстве Нововоронежской АЭС-2. Об этом стало известно «Ъ».

В уголовном деле несколько эпизодов. Два из них касаются непосредственно Валерия Кагача и относятся к 2014–2015 годам, когда строилась Нововоронежская АЭС-2, а «Атомэнергопроект» в качестве генерального проектировщика закупал для нее оборудование. По версии следствия, обвиняемый и его подчиненные Алексей Лобода и Арсен Айвазян за откаты закупали оборудование по завышенным в десятки раз ценам у единственного поставщика — компании «Рувента».

Мещанский суд начал рассматривать дело Валерия Кагача в августе 2021 года. На начало процессе фигурант находился под подпиской о невыезде. Однако затем он перестал приходить на судебные заседания, и гособвинение ходатайствовало о заключении его под стражу. По данным «Ъ», МВД располагает информацией о том, что Валерий Кагач купил билеты для вылета за рубеж.

После этого суд заочно арестовал фигуранта. Также Валерий Кагач объявлен в международный розыск. Судебное разбирательство приостановлено.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Обвиняемый в мошенничестве потерялся на процессе».

Иван Недокопов, Владислав Трифонов

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте