После массовой драки у «Лахта Центра» в Петербурге задержаны девять рабочих

Сотрудники правоохранительных органов задержали как минимум девять участников массовой драки на Приморском шоссе возле элитного «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге, которая произошла 4 июня. В СИЗО отправили только троих задержанных, остальные остались в статусе подозреваемых. Это следует из сообщений объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Следствие ходатайствовало об аресте девяти рабочих: Хаважи Хасиева, Тологона Аширалиева, Уулу Замирбека, двух рабочих с фамилией Уулу Жакыпжан, Амантура Нармырзаева, Нурлонбека Арзикулова, а также Уулу Азимбека и Уулу Каныбека. 6 июня суд одобрил ходатайство об аресте Уулу Азимбека и Уулу Каныбека, 7 июня суд отправил в СИЗО Уулу Замирбека.

По данным «Фонтанки», всего после массовой драки в подразделения ГУ МВД привезли 380 иностранцев. После этого были установлены четверо предполагаемых зачинщиков драки. По данным издания, все они граждане Киргизии в возрасте от 19 до 41 года: один монтажник, два механика и сантехник.

Драка произошла у столовой недалеко от «Лахта Центра». «Известия» со ссылкой на сотрудников стройки сообщали, что причиной драки могла стать бесплатная еда. По данным издания, на месте драки идет нелегальная торговля и, когда полицейские разгоняют продавцов, «еда остается бесхозной, а потому бесплатной». В результате за еду дерутся рабочие и мигранты.

Анастасия Ларина