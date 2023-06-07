В Орловской области Колпнянский элеватор может вложить 155 млн рублей в строительство «смарт-складов»

В 2023 году орловское ООО «Колпнянский элеватор» направляет 155 млн руб. на строительство «смарт-складов». Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Когда именно будут построены склады и какой мощность, не уточняется. С 2021 года мощность предприятия выросла на 14,8 тыс. т до 98 тыс. т. В перспективе компания планируется выйти на 120 тыс. т единовременного хранения.

По данным Rusprofile, ООО «Колпнянский элеватор» зарегистрировано в Орловской области в мае 2017 года для хранения и складирования зерна. Уставный капитал — 2,6 млн руб. По итогам 2022 года выручка составила 274,3 млн руб., чистая прибыль — 89,4 млн. Гендиректором является Алексей Ревякин. Единственный владелец — Максим Устинов.

По данным облправительства, Колпнянский элеватор был построен в 1953 году. Ежегодные инвестиции в текущую деятельность составляют около 160 млн руб.

О проекте элеватора в ОЭЗ «Орел» читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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