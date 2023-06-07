Президент Египта рассказал о 200 тыс. беженцев из Судана на границе

Не менее 200 тыс. суданцев бежали к границе с Египтом с начала конфликта между армией Судана и Силами быстрого реагирования в апреле. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдель Фаттах ас-Сиси

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Абдель Фаттах ас-Сиси

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«За последние несколько недель с начала вооруженного противостояния в Судане к границе с Египтом переместилось 200 тыс. человек»,— сказал господин ас-Сиси во время поездки в Анголу (цитата по ТАСС).

Абдель Фаттах ас-Сиси добавил, что конфликты в Ливии и Судане, граничащих с Египтом, сильно отразились на стране. Он отметил важность прекращения огня в Судане.

Вооруженное противостояние между официальной армией и Силами быстрого реагирования началось в середине апреля. В результате боев погибли более 500 человек. В мае стороны достигли предварительного соглашения и, в частности, договорились «воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению». По данным ООН, из-за конфликта Судан покинули 250 тыс. человек. Сообщалось, что около 75 тыс. суданцев бежали к границе с Чадом.

Олеся Павленко