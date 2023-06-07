Губернатор Львовской области сообщил о возможном открытии международного аэропорта

Львовский международный аэропорт могут открыть для пассажиров, сообщил глава Львовской области Максим Козицкий. По его словам, тема открытия аэропорта обсуждалась во время подписания соглашения о вступлении Украины в программу Евросоюза «Механизм соединения Европы».

«Возможное открытие аэропорта — одна из вещей, которую мы очень ждем. Этот вопрос был поднят, и мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским союзом»,— сказал господин Козицкий (цитата по «Страна.UA»).

Авиационные власти Украины закрыли воздушное пространство страны для гражданской авиации 24 февраля 2022 года — в день начала российской военной операции на Украине. Ранее европейские авиакомпании прекратили рейсы в страну после того, как страховщики отказались страховать рейсы над страной на фоне сообщений о возможном начале военного конфликта России и Украины.

Украина — первая страна—нечлен ЕС, которая вступила в программу «Механизм соединения Европы». Участники программы могут получать финансирование ЕС на транспортные и энергетические проекты.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко