«Идет эскалация по многим направлениям»

Зерновая сделка вновь под угрозой. В Харьковской области взорван участок аммиакопровода Тольятти—Одесса. Москва и Киев обвиняют в этом друг друга. Между тем возобновление работы этого объекта было одним из главных требований российской стороны для продления соглашения по доставке украинского зерна на мировые рынки. На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает срыв договоренностей возможным вариантом дальнейшего развития событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Аммиакопровод Тольятти—Одесса — вроде бы не такой известный объект, как «Северные потоки», тем не менее очень важный. Он позволяет зарабатывать свободно конвертируемую валюту и продавать за границу необходимый для производства удобрений компонент, поддерживая тем самым мировые рынки продовольствия. В 2021 году доходы Российской Федерации от экспорта аммиака составили без малого $1,7 млрд. Может быть, это не так много в государственном масштабе, но сейчас эти средства были бы нелишними.

Строили все это в 70-е годы прошлого века во время экономического сближения СССР и Запада. Труба проложена по территории Украины, которая прекратила транзит с началом боевых действий в 2022 году. Россия, в свою очередь, в рамках, в частности, зерновой сделки, требует возобновить прокачку и грозит в случае отказа прекратить участие во всей этой истории со спасением мира от голода. И вот участок аммиакопровода в серой зоне (то есть как бы на ничьей земле) в Харьковской области взорвался. Москва и Киев обвиняют друг друга.

Как бы то ни было, транзит, получается, более невозможен. Плюс ко всему если это не прямо экологическая катастрофа, то в любом случае все это явно не на пользу окружающей среде. И, собственно, зерновая сделка оказывается под большим вопросом, о чем уже заявил МИД РФ, обвинив в этом, естественно, Украину. В целом идет явная эскалация по многим направлениям.

И в такой ситуации черноморская инициатива выглядит скорее как нонсенс, поскольку она дает надежду на мирный сценарий, а не наоборот.

Притом что в России сделку критикуют — многие называют ее уступкой врагу. Но мы не будем строить разные версии, кому это больше нужно и кто может за всем этим стоять. По факту вопрос с аммиакопроводом закрыт. А это, как известно, основное требование российской стороны для того, чтобы черноморская инициатива продолжалась.

И вот Реджеп Тайип Эрдоган звонит и Владимиру Путину, и Владимиру Зеленскому, судя по всему, пытается как-то сбить накал страстей, не допустить сползания к еще более худшему развитию событий. Есть некоторые основания полагать, что посредники сейчас не помогут.

И еще хочется сказать о том, что вслед за «Северными потоками», как мы видим, взорван очередной канал коммуникации России с Западом. Более того, рвутся именно старые советские связи, которые некогда считались большим достижением. Это к вопросу о том, что в годы Холодной войны все было на самом деле не так однозначно, как сейчас. И, наконец, разрушить просто, а вот построить намного сложнее. Подобное применимо и к зерновой сделке.

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