Богородский депутат задержан по подозрению в мошенничестве с земельными участками

Бывшего председателя Богородского совета депутатов и предпринимателя Гарика Календжяна задержали по подозрению в мошенничестве с земельными участками. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»), сообщили в региональном СУ СК.

Гарику Календжяну принадлежат три компании: ООО «Приокское», ООО «Сильва» и ООО «Сильвиталия». По версии следствия, в октябре 2021 года подозреваемый подал в администрацию Богородского округа документы, чтобы получить сельскохозяйственные участки без торгов по цене 10% от их кадастровой стоимости. Однако его компания не использовала земли по назначению, поэтому не имела права на льготные условия. Ущерб муниципальному образованию следствие оценило более чем в 800 тыс. руб.

Ранее за незаконную продажу участков по сниженной цене осудили бывшего главу Богородского района Александра Сочнева. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы условно.

Елена Ковалева