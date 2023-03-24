Бывшему главе Богородского района Александру Сочневу назначили условный срок

Суд признал экс-главу Богородского района Александра Сочнева виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Его приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы условно, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следствие доказало, что в декабре 2021 года Александр Сочнев подписал постановление о незаконной продаже трех сельскохозяйственных муниципальных участков за 10% от их кадастровой стоимости. В действительности компания-покупатель земли не использовала по назначению, поэтому участки не могли быть переданы арендатору на льготных условиях. Ущерб муниципалитету превысил 860 тыс. руб.

Александр Сочнев признал вину и был уволен с должности.

Владимир Зубарев