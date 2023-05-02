«Мираторг» продал свой петербургский завод «Альтаиру»

Агропромышленный холдинг «Мираторг» заключил с производителем хлебопекарных изделий «Альтаир» сделку по продаже своего завода в Санкт-Петербурге, сообщила компания NF Group, выступившая брокером сделки. Стоимость актива для покупателя стороны не раскрыли. В «Мираторге» сообщили о планах сосредоточиться на развитии основной площадки в Курской области.

Комплекс площадью 9,7 тыс. кв. м использовался «Мираторгом» для производства колбасных изделий. Площадка способна выпускать до 50 тонн готовой продукции в сутки.

«Руководствуясь амбициозными планами по расширению бизнеса, компания «Альтаир» выбрала качественный объект, заточенный на пищевое производство, благодаря чему производитель сможет в короткие сроки наладить выпуск продукции»,— говорится в пресс-релизе NF Group.

«Мираторг» запустил колбасное производство на заводе в Петербурге в 2018 году. В 2020 году производство переместилось на площадку автоматизированного предприятия агрохолдинга в Октябрьском районе Курской области, что обусловило необходимость продажи петербургского актива.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург и Ленобласть вошли в лидеры по потреблению мяса.

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