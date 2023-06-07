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Коммерсантъ FM
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В двух населенных пунктах Омской области ввели карантин по бешенству

В районном центре Саргатское одноименного района Омской области, а также в селе Юрьево Кормиловского района ввели карантин по бешенству. В Саргатском бешенство нашли у крупного рогатого скота, в Юрьево — у собаки. Об этом сообщила пресс-служба Росссельхознадзора.

«В связи с заболеванием животных бешенством указанные населенные пункты объявлены неблагополучными, на территории введен карантин, проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства»,— сообщило ведомство.

Всего Росссельхознадзор зарегистрировал в регионе 23 очага бешенства. В 2022 году было зарегистрировано всего 5 очагов. Как сообщил портал ngs55.ru, в марте очаг бешенства обнаружили в квартире в Омске: заразился домашний кот.

Анастасия Ларина

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