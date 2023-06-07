В Воронежской области простились с погибшим в Артемовске бойцом ЧВК «Вагнер»

При выполнении боевых задач в Артемовске (Бахмуте) 11 мая погиб житель Нижнего Кисляя Воронежской области Алексей Коротенко. Об этом сообщили в администрации городского поселения.

Алексей Коротенко родился в 1996 году. После прохождения срочной службы заключил контракт и служил в ракетных войсках стратегического назначения. 12 апреля 2023 года заключил контракт с ЧВК «Вагнер», а меньше чем через месяц получил смертельные ранения.

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Олег Мухин