Ярославский «Локомотив» подписал первого легионера с 2021 года

Ярославский «Локомотив» заключил контракт со словацким защитником Мартином Гернатом. Об этом сообщает официальный сайт «Локомотива».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мартин Гернат

Фото: ХК Локомотив Мартин Гернат

Фото: ХК Локомотив

Контракт с 30-летним игроком обороны заключен на один сезон, до 30 апреля 2024 года. В минувшем сезоне Гернат выступал в чемпионате Швейцарии. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» капитан сборной Словакии пропустил чемпионат мира в мае 2023 года. По официальной версии из-за травмы, по статьям в чешских СМИ — из-за грядущего заключения контракта с «Локомотивом».

В завершившемся сезоне «Локомотив» не имел легионеров в составе, играя исключительно хоккеистами с российским гражданством. В последний раз иностранца клуб подписывал в декабре 2021 года, когда в «Локомотив» перебрались канадцы Брэндон Козун и Брэндон Гормли.

Андрей Иванов