Совет директоров «СПБ биржи» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

По итогам собрания совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «СПб Биржа» его члены рекомендовали отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год.

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "СПБ Биржа"» полученный по результатам 2022 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "СПБ Биржа" по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать»,— сообщается 7 июня на сайте раскрытия корпоративной информации.

Скорректированная чистая прибыль «СПб Биржи» за прошлый год составила 1,9 млрд рублей, сократившись на 25%. Доходы составили 7,74 млрд руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рекомендации не выплачивать дивиденды за 2022 год также дал совет директоров ПАО «ТГК-1».

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