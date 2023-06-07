Суд продлил домашний арест укрывавшему Дарью Трепову петербуржцу

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 7 сентября домашний арест Дмитрию Касинцеву, которого следствие считает сообщником обвиняемой совершении теракта Дарье Треповой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Дмитрию Касинцеву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ, сроком по 07.09.2023»,— говорится в сообщении.

По статье о несообщении о преступлении Дмитрию Касинцеву грозит до 1 года лишения свободы.

Напомним, Дарья Трепова обвиняется в организации взрыва на творческом встрече в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). По данным следствия, Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», принесла в кафе «Стрит фуд бар №1» на Университетской набережной статуэтку, в которой находились взрывчатые вещества. Бюст она передала военкору Татарскому, он погиб на месте после взрыва.

Кроме того, ГСУ СКР считает соучастниками преступления журналиста Романа Попкова и бывшего охранника Юрия Денисова, проживающих на Украине. По версии следствия, именно они являлись организаторами теракта.

О последних событиях в деле Дарьи Треповой — в материале «Убийство военкора передадут в Интерпол».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте