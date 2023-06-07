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Коммерсантъ FM
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Крис Лихт уволен с постов исполнительного директора и председателя правления CNN

Главный исполнительный директор и председатель правления CNN Крис Лихт покинет должность, сообщило издание. Господин Лихт проработал в должности около года. За время его работы рейтинги телеканала опустились до рекордно низких значений.

Крис Лихт

Крис Лихт

Фото: Caitlin Ochs/File Photo, Reuters

Крис Лихт

Фото: Caitlin Ochs/File Photo, Reuters

Об увольнении Криса Лихта сотрудникам объявил сегодня, 7 июня, исполнительный директор материнской компании CNN Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав во время ежедневного созвона редакции.

«По ряду причин ничего не получилось, и это печально. Это действительно прискорбно. Вина определенно на мне. И я беру на себя полную ответственность за это»,— сказал господин Заслав. Он поблагодарил Криса Лихта за работу на посту и пожелал удачи в новых проектах.

Новый главный исполнительный директор CNN пока не выбран. По словам Дэвида Заслава, кандидата на эту должность ищут как внутри CNN, так и на стороне.

В мае CNN опустился на четвертое место среди кабельных новостных сетей в США, что стало рекордно низким для телеканала показателем. СМИ также писали о низком моральном настрое сотрудников телеканала, а также о конфликтах внутри издания. The Atlantic писал о том, что отдел новостей CNN потерял доверие в Крису Лихту на фоне его решения выпустить в прайм-тайм эфир с экс-президентом США Дональдом Трампом, которого ранее телеканал активно критиковал.

Олеся Павленко

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