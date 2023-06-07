Более 230 грузоотправителей на СвЖД оформили перевозки через ЦПУ

С начала года более 230 грузоотправителей Свердловской железной дороги (СвЖД) оформили заказы на перевозку грузов и через Центр продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ). Как сообщили в пресс-службе СвЖД, объем заказов за пять месяцев в совокупности составил более 950 тыс. тонн. Среди основных типов перевозимых товаров — строительная и лесная продукции, товары народного потребления и промышленное оборудование.

ЦПУ занимаются оптимизацией логистики предприятий. Так, в Екатеринбурге заводу по производству железобетонных изделий организовали доставку на газохимический комплекс в Сибири, а лесопромышленной компании Пермского региона — доставку 270 тонн сухого пиломатериала в Астраханский порт.

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, за пять месяцев 2023 года погрузка на СвЖД составила 58,2 млн тонн. В частности отправлено 16,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 4,9 млн тонн руды железной и марганцевой и 4,4 млн тонн черных металлов.

Диана Сунагатуллина

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