В Тюмени 12 июня перекроют движение на восьми участках дорог

В день проведения ежегодного велофестиваля 12 июня в Тюмени перекроют движение на восьми участках дорог, сообщили в Telegram-канале регионального правительства. С 20:00 11 июня до 16:00 12 июня на четырех участках не будут работать парковки вдоль проезжей части.

С 08:00 до 16:00 12 июня будут перекрыты следующие участки дорог:

• Ул. 8 Марта — от ул. Советской до ул. Республики;

• Ул. Водопроводной — от ул. Советской до ул. Республики;

• Ул. Володарского — от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной;

• Ул. Хохрякова — от ул. Первомайской до ул. 8 Марта.

С 10:00 до 16:00 12 июня для движения всех видов транспорта будут перекрыты дороги:

• Ул. Республики — от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев;

• Ул. Челюскинцев — от ул. Володарского до ул. Урицкого;

• Ул. Ленина — от ул. Кирова до ул. Орджоникидзе;

• Ул. Орджоникидзе — от ул. Герцена до ул. Володарского.

С 20:00 11 июня до 16:00 12 июня не будут работать парковки вдоль проезжей части на следующих участках:

• Ул. 8 Марта - от ул. Советской до ул. Республики;

• Ул. Водопроводной - от ул. Советской до ул. Республики;

• Ул. Володарского - от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной;

• Ул. Хохрякова - от ул. Первомайской до ул. 8 Марта.

Велофестиваль в Тюмени пройдет 12 июня. Регистрация участников начинается в 10:00 на Центральной площади по адресу ул. Володарского, 45. Как сообщили на странице «ВКонтакте» велофестиваля», участников ждут конкурсы, массовый заезд, выступление музыкантов, творческих коллективов, розыгрыш велосипедов и другие активности.

Напомним, В Тюмени с 10 по 12 июня все паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут бесплатными.

Полина Хабарова

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