В Тюмени на три дня все парковки станут бесплатными

В Тюмени с 10 по 12 июня все паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут бесплатными. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Автомобиль можно оставить на любой из улиц, входящих в зону платного парковочного пространства:

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На улицах Герцена – Челюскинцев – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советская – Профсоюзная;

Улицах Луначарского – Ирбитская – Ямская – Коммунистическая;

Улице Республики от ул. Мельникайте до ул. Максима Горького по нечетной стороне.

Напомним, с 6 февраля в центре Тюмени заработали новые платные парковки на 1,2 тыс. мест. Парковки работают по будням с 07:00 до 19:00. Стоимость — 30 руб. в час. Размер штрафа за неоплаченную до конца дня парковку – 2,5 тыс., при повторном нарушении – 5 тыс. руб.

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