Совет федерации одобрил закон о гуманизации содержания осужденных

Сенаторы Совета федерации одобрили закон о гуманизации уголовно-исполнительной системы. В частности, он предполагает улучшение жилищных условий для граждан, приговоренных к принудительным работам. Кроме того, закон увеличивает с 1,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб. размер средств, которые осужденные могут использовать на покупку продуктов питания и первой необходимости.

В заключении профильного комитета по конституционному законодательству и госстроительству говорится, что принятие закона «позволит расширить уровень гарантий осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», передает ТАСС. Соответствующий законопроект был внесен правительством 1 февраля. 23 мая Госдума приняла его в третьем чтении.

В тексте закона говорится об увеличении с трех до четырех лет возраста ребенка, которому разрешено оставаться с матерью в следственном изоляторе или в доме ребенка исправительного учреждения. Минюст утверждал, что подобные изменения поспособствуют сохранению родственных связей осужденных женщин и их детей.

Согласно тексту закона, осужденные к принудительным работам могут проживать как в специальных общежитиях, так и в мобильных зданиях и сооружениях, отвечающих требованиям законодательства. Установленная норма площади помещения — не менее 5 кв. м (прежде — не менее 4 кв. м). Законом также предусмотрено участие дисциплинарной комиссии при принятии мер взыскания к осужденным и их переводе из одних условий отбывания в другие.

22 мая президент России Владимир Путин поручил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву проработать с экспертами новый законопроект о гуманизации уголовной практики. Он предполагает гуманизацию уголовной практики в отношении лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Женщин за нетяжкое преступление, совершенное впервые, предлагается не привлекать к уголовной ответственности.