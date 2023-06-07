В Краснодаре у «Авроры» 9 июня откроют два подземных перехода

9 июня в Краснодаре за зданием кинотеатра «Аврора» откроют два подземных перехода. Пешеходы смогут переходить с улицы Красной до шоссе Нефтяников и обратно, отметили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодара Фото: управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодара

Для безопасного прохождения между переходами установили защитный коридор. Его высота составляет не менее 2,5 м, а ширина — 4 м. Его обшили единым профлистом и для освещения в вечернее время установили лампы. Само здание кинотеатра и прилегающие к нему территории остаются огороженными.

«Раньше для того, чтобы пройти с Красной до шоссе Нефтяников, нужно было пройти через подземный переход, а затем еще по двум обычным. Такой же путь нужно было преодолевать и в обратном направлении»,— сказал замглавы Краснодара Владимир Архипов.

В 2019 году мэрия Краснодара и компания бизнесмена Сергея Галицкого «Инвестрой» заключили концессионное соглашение о реконструкции здания кинотеатра. В проект планируется инвестировать 2,8 млрд руб. Сейчас подрядчик продолжает корректировку проекта. Здание планируют восстановить в прежнем виде.

Татьяна Ручкина

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