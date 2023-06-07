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Коммерсантъ FM
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Патрушев обвинил Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев полагает, что дамба Каховской ГЭС была разрушена из-за подрыва Украины. По его словам, за сутки до этого Украина сбросила воду на ДнепроГЭС, чтобы вызвать «пагубные последствия наводнения».

Николай Патрушев

Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Подрыв плотины Каховской ГЭС — это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, направленная на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры»,— заявил Николай Патрушев на встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем (цитата по «Интерфаксу»).

«По указанию Киева сутками ранее был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящийся выше по течению, а затем нанесен очередной удар по Каховской ГЭС, предопределяя еще более пагубные последствия наводнения»,— заявил он.

Дамба Каховской ГЭС была частично разрушена рано утром 6 июня. В результате затопило прилежащие к Каховскому водохранилищу населенные пункты: города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань. В Херсонской области ввели режим ЧС. В зоне затопления оказались до 40 тыс. человек.

Россия и Украина обвиняют в случившемся друг друга. В Белом доме пока не установили тех, кто несет ответственность за разрушение дамбы. По одной из версий, она могла разрушиться из-за полученных ранее повреждений.

Подробности — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Последствия прорыва Каховской ГЭС

Последствия прорыва Каховской ГЭС

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