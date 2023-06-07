Марка Jetour дебютировала в России с кроссовером X90 Plus

Компания Jetour анонсировала первую модель для российского рынка — флагманский кроссовер X90 Plus.

Автомобиль будет доступен с бензиновыми турбомоторами — 190-сильным 1,6-литровым и 244-сильным 2-литровым — в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Кроссовер предложат в трех комплектациях: Comfort (3,2 млн руб) и Luxury (3,3 млн руб) для версии с мотором 1.6 и Elite (3,5 млн руб) и Luxury (3,6 млн руб) для версии с мотором 2.0.

Оснащение X90 Plus включает в себя 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, мультимедиа с аналогичным тачскрином, климат-контроль с салонным фильтром N95, «зимний пакет» (подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла, форсунок омывателя, заднего стекла и зеркал заднего вида), панорамную крышу, акустику Sony и ряд другого оборудования, включая электронные системы помощи водителю.

Напомним, Jetour — это суббренд марки Chery, в линейку которой также входят другие марки, включая представленный в России Exeed, а также Covin, Karry, Qoros и другие, которых нет на российском рынке.

Максим Вершинин

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