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Пелагея выступит в Нижнем Новгороде в День России

В Нижнем Новгороде главной площадкой праздника в День России 12 июня станет площадь Минина. Концерт откроется в 12:00 выступлением коллективов из разных регионов, в 21:05 на сцену выйдет певица Пелагея. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Мероприятия запланированы и на других площадках. На улице Большой Покровской пройдет программа «Многонациональная Россия» с мастер-классами и выступлением артистов. В Парке Победы будут работать патриотическая выставка о Героях России и участниках Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщалось, для подготовки сцены к празднованию Дня России в Нижнем Новгороде до 15 июня частично перекрыли площадь Минина.

Анастасия Еремина

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