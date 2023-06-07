Пелагея выступит в Нижнем Новгороде в День России

В Нижнем Новгороде главной площадкой праздника в День России 12 июня станет площадь Минина. Концерт откроется в 12:00 выступлением коллективов из разных регионов, в 21:05 на сцену выйдет певица Пелагея. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Мероприятия запланированы и на других площадках. На улице Большой Покровской пройдет программа «Многонациональная Россия» с мастер-классами и выступлением артистов. В Парке Победы будут работать патриотическая выставка о Героях России и участниках Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщалось, для подготовки сцены к празднованию Дня России в Нижнем Новгороде до 15 июня частично перекрыли площадь Минина.

Анастасия Еремина