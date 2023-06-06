Площадь Минина частично перекроют в Нижнем Новгороде с 7 по 15 июня

Движение транспорта на участке площади Минина от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной перекроют с 00:01 среды, 7 июня до 23:59 следующего четверга, 15 июня. Об этом сообщили в мэрии.

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Ограничения вводятся из-за празднования Дня России 12 июня. На это же время изменятся маршруты общественного транспорта – автобусы будут объезжать перекрытый участок по соседним улицам.

Ранее сообщалось, что площадь Минина станет центральным местом празднования Дня России в Нижнем Новгороде. Там запланирован концерт, хедлайнером которого станет певец Дима Билан.

Анастасия Еремина