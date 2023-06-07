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В Тюмени в День города запустят праздничный салют

В Тюмени в День города, который состоится 29 июля, запустят праздничный салют, пишет «РБК-Тюмень» со ссылкой на председателя комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Гульнару Сидоркину. Откуда будут запускать салют власти пока не говорят.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Также в праздничный день планируется провести концерт для горожан, однако какие артисты будут выступать также неизвестно. «Город будет оформлен к празднику, но подрядчика пока не определили»,— добавила госпожа Сидоркина.

Напомним, в этом году в Тюмени отказались от традиционного праздничного фейерверка на набережной в День Победы. Власти объяснили это «вопросами безопасности».

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