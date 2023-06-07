«Уральские авиалинии» в июне запустят два дополнительных рейса Екатеринбург — Казань

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 23 июня запустит два дополнительных рейса Екатеринбург — Казань, сообщили в Telegram-канале авиаперевозчика. Новые вылеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как указано на сайте авиакомпании, стоимость билетов начинается от 4,9 тыс. руб. Время полета составляет 1 час 35 минут. Время вылета в понедельник из Екатеринбурга — 18:30, из Казани — в 18:55. В пятницу самолеты из Екатеринбурга будут вылетать в 14:30, а из Казани — в 14:55.

Напомним, «Уральские авиалинии» с 19 июня по 15 сентября будет летать по маршруту Екатеринбург — Тамчы (Киргизия, Иссык-Кульская область).

Полина Хабарова

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