Преподаватель кафедры физической культуры и спорта в Красноярске задержан по делу о взятке

В Красноярском крае на 36-летнего преподавателя кафедры физической культуры и спорта государственного аграрного университета возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Сотруднику вуза грозит до восьми лет лишения свободы.

О противоправных действиях преподавателя сообщила студентка четвертого курса университета. Девушка в апреле этого года предложила педагогу в связи с академической задолженностью по дисциплине «Физическая культура» сдать зачет в форме реферата.

В свою очередь преподаватель согласился поставить положительную отметку о сдаче зачета без фактической проверки знаний и сдачи нормативов за взятку в размере 20 тыс. руб. От предложения девушка отказалась в связи с отсутствием необходимой суммы. Позже преподаватель согласился поставить зачет за 10 тыс. руб. и алкогольный напиток.

Мужчина был задержан в момент передачи взятки.

В мае текущего года Красноярский суд приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего старшего преподавателя Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (СибГУ) Артура Акзигитова, признав его виновным в коррупции. В деле указывается, что педагог за взятки принимал экзамены и зачеты без проверки знаний, а также выступал посредником при передаче взяток другим преподавателям. Правоохранители подсчитали, что за четыре года он получил от студентов более 800 тыс. руб., из них 300 тыс. руб. — в качестве посредника.

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Лолита Белова