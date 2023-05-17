Зачеты потянули на 10 лет

Красноярский суд приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего старшего преподавателя Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (СибГУ) Артура Акзигитова, признав его виновным в коррупции. В деле указывается, что педагог за взятки принимал экзамены и зачеты без проверки знаний, а также выступал посредником при передаче взяток другим преподавателям. Правоохранители подсчитали, что за четыре года он получил от студентов более 800 тыс. руб., из них 300 тыс. руб. — в качестве посредника.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sibsau.ru Фото: sibsau.ru

В Красноярске суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего старшего преподавателя СибГУ, который обвинялся в трех десятках коррупционных преступлений. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. На сайте Красноярского гарнизонного военного суда указано, что речь идет о деле Артура Акзигитова. По данным „Ъ-Сибирь“, это бывший сотрудник кафедры технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов СибГУ.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2020 года Следственным комитетом по материалам транспортной полиции. В нем указывается, что в течение четырех лет (с 2015 по 2019 год) студенты платили преподавателю взятки от 10 до 110 тыс. руб., а он ставил им положительные оценки без фактической проверки знаний по предмету. Кроме того, установило следствие, он выступал посредником в передаче взяток другим педагогам вуза. Следствие подсчитало, что за указанный период преподаватель получил от студентов более 800 тыс. руб., из них 300 тыс. — за посреднические услуги.

Артура Акзигитова задержали и предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), а всего по более чем 30 криминальным эпизодам. Несколько дней преподаватель провел в СИЗО. В последующем его перевели под домашний арест, а затем отпустили под подписку о невыезде. В качестве обес­печительных мер следователи добились ареста автомобиля и земельного участка обвиняемого.

Уголовное дело рассматривал Красноярский гарнизонный военный суд: Артур Акзигитов совмещал преподавательскую работу со службой в МЧС, он имеет звание майора. Как рассказали в пресс-службе суда, вину обвиняемый признал частично, оспаривая ряд эпизодов.

Председательствующий в процессе судья Дмитрий Филипенко назначил преподавателю 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима (гособвинение требовало для него на полтора года больше). После оглашения приговора Артура Акзигитова взяли под стражу и заковали в наручники. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что в августе прошлого года перед судом предстал бывший заведующий кафедрой технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов СибГУ, который также обвинялся в коррупции. По данным картотеки суда, речь идет об Александре Кацуре

Как указывается в материалах Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, в период с 2015 по 2019 год он получал от студентов взятки на общую сумму более 1 млн руб. за помощь в поступлении на бюджетной основе в магистратуру и аспирантуру факультета гражданской авиации и таможенного дела университета. Экс-завкафедрой присудили шесть лет колонии строгого режима.

Константин Воронов, Валерий Лавский