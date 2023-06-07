В Сочи назвали победителей голосования за объекты благоустройства

В каждом районе Сочи определили победителей онлайн-голосования за объекты благоустройства. Свои голоса отдали более 130 тыс. жителей города, что стало рекордом за все время, сообщает пресс-служба мэрии.

«В процесс активно включились ТОСы, территории которых принимали участие в федеральном рейтинговом голосовании. Более 500 добровольцев ФКГС в торговых центрах, отделениях МФЦ помогали горожанам зарегистрироваться на платформе и проголосовать»,— отметила замглавы Сочи Галина Москалева.

В федеральном рейтинговом голосовании участвовали восемь объектов Сочи — по два в каждом районе. В Адлерском победителем стала общественная территория по улице Светогорской в селе Нижняя Шиловка. Там разместят спортивную и детскую площадки, выполнят озеленение, уложат тротуарную плитку, сделают освещение и установят парковую мебель.

В Центральном районе победила общественная территория на Курортном проспекте. Там планируют отреставрировать монументальную колонну со скульптурой Архангела Михаила. При благоустройстве прилегающей территории заменят тротуарное покрытие, обустроят клумбы и высадят деревья и кустарники.

В Хостинском районе жители выбрали территорию по улице Джапаридзе. Там выполнят озеленение, организуют освещение и установят парковую мебель и малые архитектурные формы.

В Лазаревском районе наибольшее количество голосов жители отдали общественной территории в ауле Большой Кичмай. Там сделают детскую и спортивную площадки, установят парковую мебель, теневые навесы и организуют дополнительное наружное освещение и озеленение.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проходило с 15 апреля по 31 мая в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Начать работы на территориях планируют в следующем году. Всего на Кубани за территории для благоустройства проголосовали около 700 тыс. человек. В Краснодаре свой выбор сделали 90 тыс. жителей.

Татьяна Ручкина

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