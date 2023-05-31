За территорию для благоустройства проголосовали 90 тысяч жителей Краснодара

В Краснодаре за территорию, которую могут благоустроить в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», проголосовали 90 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Рейтинговое голосование на интернет-платформе 23.gorodsreda.ru продлится до конца суток 31 мая. Жители столицы Кубани могут отдать свой голос за скверы Гатова, Чепеги, Самойленко и памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом. Также в голосовании участвуют территория по ул. Зиповской, 4/4 и бульвар Россинского в поселке Краснодарском.

«Итоги мы традиционно подведем на заседании городской общественной комиссии. Планируем провести его уже в эту пятницу. В состав комиссии войдут представители администрации города, депутатского корпуса и общественности»,— отметил замглавы Краснодара Максим Онищенко.

С 2017 года в Краснодаре по нацпроекту благоустроили 19 зеленых зон. Среди них сквер «Садовый» и сквер 80-летия образования Краснодарского края.

Татьяна Ручкина

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