Корабельников: траты резервного фонда Петербурга засекречены от иностранных врагов

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников рассказал, что расходы резервного фонда были скрыты из-за угрозы вмешательств иностранных «врагов». Об этом в среду, 7 июня, он заявил на заседании Законодательного собрания Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета финансов администрации Санкт-Петербурга Алексей Корабельников (в центре) во время ПМЭФ-2022

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель комитета финансов администрации Санкт-Петербурга Алексей Корабельников (в центре) во время ПМЭФ-2022

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Ряд информации, которая характеризует исполнение резервного фонда — носит закрытый характер. <...> У нас нет задачи от кого-то что-то скрыть, но у нас есть задача не дать возможности врагам нашей страны использовать эту информацию во вред интересам нашего государства»,— сказал господин Корабельников.

Он также заявил, что 50% трафика с сайта государственных закупок уходит за пределы России. По словам вице-губернатора, это означает, что закупки смотрят не только заказчик и подрядчик, но и «разведывательные структуры иностранных государств», которые «используют эту информацию против нашей страны».

Заявление Алексея Корабельникова прокомментировал депутат и заместитель руководителя фракции «Яблоко» Борис Вишневский: «Треть расходов резервного фонда правительства, 13 млрд руб., фактически засекречены. Алексей Алексеевич (Корабельников — прим. «Ъ-СПб») говорит, что это сделано для того, чтобы «враги» что-то не узнали. Что не должны узнать враги? Сколько потратили на школы и детские сады в Мариуполе? Федеральное законодательство не дает право петербургским властям что-то ставить под какой-либо гриф. Они обязаны публиковать полные отчеты об исполнении бюджета. Так ведут себя, когда хотят спрятать. Думаю, что скрывают эти расходы потому, что никакого контроля за ними нет, и о масштабах «нецелевого использования» можно только догадываться». По его словам, фракция будет настаивать на обнародовании информации о расходах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что треть расходов резервного фонда оказались под грифом «для служебного пользования». Всего в отчетности было скрыто 13 млрд руб.

Полина Пучкова, Надежда Ярмула

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