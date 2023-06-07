В Ростовской области зафиксирован взлом эфира радиостанции

Несанкционированная подмена трансляции радиоэфира одной из местных станций произошла днем 7 июня в Ростове, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ростовской области.

Попытка взлома была зафиксирована около 13:00.

«Ситуация длилась несколько секунд, технический персонал станции оперативно отреагировал и пресек вмешательство в её вещание»,— прокомментировали в региональном правительстве.

Ранее власти Ростовской области опровергли информацию о взломе эфира региональной радиостанции 5 июня.

Анастасия Назарова