Власти Ростовской области опровергли информацию о взломе эфира радиостанции

Информация о взломе эфира региональной радиостанции не подтверждается официальными источниками, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

«Распространяемые в соцсетях и мессенджерах сообщения о якобы имевшем место взломе эфира региональной радиостанции, не соответствуют действительности»,— прокомментировали ситуацию журналистам.

Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что на частотах радио «Мир» прозвучало ложное обращение якобы президента России о нападении украинских войск на российские территории.

Анастасия Назарова