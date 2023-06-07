В Самаре три территории обновят в 2024 году по итогам Всероссийского голосования

В Самаре три территории стали лидерами Всероссийского голосования за новые объекты благоустройства в 2024 году. В список вошли парки «Воронежские озера» и «Молодежный», а также бульвар по ул. Чернореченской. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

«В Самаре в голосовании приняли участие более 210 тыс. человек»,— говорится в сообщении.

Всероссийское голосование за новые объекты благоустройства проводилось с 15 апреля по 31 мая на платформе 63.gorodsreda.ru. В голосовании участвовали 20 общественных территорий, которые горожане выбрали для обновления в первую очередь.

В текущем году в Самаре стартовало обновление территорий, которые в минувшем году стали лидерами голосования. Работы проводятся в сквере «Самарец». Также в рамках второго этапа ремонтируются парки «Молодежный», «Воронежские озера» и Ерик Парк. Работы планируется закончить до 1 сентября.

Ранее в Самаре нашли подрядчика для благоустройства парка «Молодежный». Цена контракта составила 157,6 млн руб.

Георгий Портнов