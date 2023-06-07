Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре три территории обновят в 2024 году по итогам Всероссийского голосования

В Самаре три территории стали лидерами Всероссийского голосования за новые объекты благоустройства в 2024 году. В список вошли парки «Воронежские озера» и «Молодежный», а также бульвар по ул. Чернореченской. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

«В Самаре в голосовании приняли участие более 210 тыс. человек»,— говорится в сообщении.

Всероссийское голосование за новые объекты благоустройства проводилось с 15 апреля по 31 мая на платформе 63.gorodsreda.ru. В голосовании участвовали 20 общественных территорий, которые горожане выбрали для обновления в первую очередь.

В текущем году в Самаре стартовало обновление территорий, которые в минувшем году стали лидерами голосования. Работы проводятся в сквере «Самарец». Также в рамках второго этапа ремонтируются парки «Молодежный», «Воронежские озера» и Ерик Парк. Работы планируется закончить до 1 сентября.

Ранее в Самаре нашли подрядчика для благоустройства парка «Молодежный». Цена контракта составила 157,6 млн руб.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...