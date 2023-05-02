В Самаре парк «Молодежный» благоустроят за 157,6 млн рублей

Самарский департамент городского хозяйства и экологии нашел подрядчика для выполнения работ по восстановлению искусственного водоема, обустройству фонтана и благоустройству прилегающей территории с установкой камер видеонаблюдения в парке «Молодежный». Речь идет о площадке в Промышленном районе Самары. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет более 157,6 млн руб. Работы должны быть выполнены до 20 августа текущего года включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В числе прочего подрядчику предстоит обустроить кабельную канализацию, провести земляные работы и установить опоры. Также он смонтирует металлические ограждения и уложит трубопровод.

Георгий Портнов