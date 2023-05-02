В Самаре парк «Молодежный» благоустроят за 157,6 млн рублей

Самарский департамент городского хозяйства и экологии нашел подрядчика для выполнения работ по восстановлению искусственного водоема, обустройству фонтана и благоустройству прилегающей территории с установкой камер видеонаблюдения в парке «Молодежный». Речь идет о площадке в Промышленном районе Самары. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта составляет более 157,6 млн руб. Работы должны быть выполнены до 20 августа текущего года включительно.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В числе прочего подрядчику предстоит обустроить кабельную канализацию, провести земляные работы и установить опоры. Также он смонтирует металлические ограждения и уложит трубопровод.