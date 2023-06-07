78: в Петербурге задержали подозреваемого в наезде на ребенка

В Петербурге задержали подозреваемого в наезде на ребенка водителя. Об этом 7 июня пишет 78.ru.

Как сообщали ранее, смертельная авария произошла накануне вечером, 6 июня, возле дома 11 по Выборгскому шоссе. 10-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. В этот момент его сбил, предположительно, черный ВАЗ-2115. Водитель скрылся с места преступления. Ребенка госпитализировали, однако в больнице он скончался от полученных травм.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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