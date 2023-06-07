На севере Петербурга насмерть сбили ребенка, водитель скрылся

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Это произошло после ДТП в Выборгском районе городе, в результате которого погиб ребенок.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, смертельная авария произошла накануне вечером, 6 июня, возле дома 11 по Выборгскому шоссе. 10-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. В этот момент его сбил, предположительно, черный ВАЗ-2115.

При этом водитель с места происшествия скрылся. В настоящий момент ведется его розыск.

Пострадавшего ребенка госпитализировали, но спасти его жизнь врачи не успели.

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