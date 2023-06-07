Умер глава компании Diageo

Крупнейший в мире производитель алкогольных напитков Diageo сообщил о том, что сегодня после непродолжительной болезни скончался его генеральный директор сэр Айвен Менезес. В компании сообщают, что на днях сэр Айвен был доставлен в больницу для лечения «по ряду показаний, включая язву желудка», однако 5 июня у него произошло «значительное ухудшение состояния».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maja Smiejkowska/File Photo, Reuters Фото: Maja Smiejkowska/File Photo, Reuters

30 июня он должен был официальной уйти с поста генерального директора, это было запланированное решение, о котором объявили в конце марта. Тогда же в марте его преемницей на посту была названа операционной директор компании Дебра Крю. В связи со смертью Айвена Менезеса она уже приступила к исполнению новых обязанностей.

В Diageo отмечают, что сэр Айвен был одним из самых уважаемых руководителей компаний, входящих в индекс FTSE. В Diageo он пришел работать в 1997 году, когда собственно возникла сама эта компания после слияния Guinness plc и Grand Metropolitan plc. До 2013 года он занимал несколько руководящих постов, включая посты главного операционного директора и руководителя региональных подразделений. В 2013 году стал генеральным директором.

За период его руководства акции Diageo выросли почти на 50%. Компания значительно расширила ассортимент, более 200 наименований ее продукции продается более чем на 180 рынках мира, включая продукцию под брендами Guinness, Smirnoff, Gordon’s, Johnnie Walker. Компания лидирует в мире по чистой сумме продаж шотландского виски, водки, джина, рома, ликеров и текилы. В компании также отмечают активную благотворительную и общественную деятельность Айвена Менезеса, а также его внимание к вопросам равенства, экологии, поддержки малого бизнеса. В начале этого года он был посвящен в рыцари королем Карлом III за вклад в развитие бизнеса и равенства.

Алена Миклашевская