В Сочи Парке начинаются гастроли ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств»

Мюзикл на льду будет показан в «Сочи Парк Арене» с 20 июня по 30 сентября 2023 года.



Главные роли исполняют многократные чемпионы России и Европы, чемпионы мира, олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы, олимпийская чемпионка и королева наших сердец Камила Валиева; трёхкратная чемпионка России, призёр чемпионата Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка Пекина непревзойденная Анна Щербакова; единственная в истории России обладательница всех титулов в фигурном катании, чемпионка России, победительница финала Гран-при, чемпионка Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка Алина Загитова.

В составе труппы на лёд выйдут также многократная чемпионка России, чемпионка Европы и мира, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, семикратный чемпион России, чемпион Европы, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев, многократные чемпионы Литвы, многократные призёры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, двукратные чемпионы России, многократные призёры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин, четырёхкратный чемпион России, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, серебряный призёр чемпионата мира Максим Ковтун, четырёхкратный чемпион Италии, участник чемпионатов Европы и мира Иван Ригини и другие именитые фигуристы.

Оригинальный сюжет сказки переработан сценаристами — он объединяет «Малефисенту» Роберта Стромберга и классическое произведение Шарля Перро, написанное более 300 лет назад. Визуальные эффекты, дополняющие каждую сцену «Спящей красавицы», стирают грань между вымыслом и реальностью. Постановка создана с применением передовой технологии мэппинга BlackTrax, позволяющей накладывать видео на движущиеся объекты, и богата спецэффектами — невероятные трюки, световое и фаер-шоу, декорации-трансформеры.

Особое внимание — костюмам: специально для мюзикла было создано 100 оригинальных образов сказочных существ с крыльями, фей, троллей, королей и королев.

Озвучили героев Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Александр Панайотов, Гарик Харламов, Екатерина Варнава и другие.

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«Потрясающие декорации и световые элементы позволят всем зрителям почувствовать себя полноправными участниками завораживающего представления и заставят их поверить, что магия и волшебство действительно существуют»,— говорит Татьяна Навка, генеральный продюсер, режиссёр-постановщик, хореограф шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Специально для уникальной постановки шатер «Сочи Парка Арена» трансформируется в современную ледовую площадку, для создания которой будет задействовано более 100 тонн настоящего льда.

«Мы ярко начали сезон «Ныряй в чудеса», посвященный водной стихии, и еще одной большой премьерой этого лета стала прекрасная ледовая сказка «Спящая красавица. Легенда двух королевств». После оглушительного успеха гастролей мюзикла Татьяны Навки в Сочи Парке в прошлых сезонах мы решили снова подарить нашим гостям великолепное ледовое шоу»,— говорит Людмила Кузнецова, генеральный директор Сочи Парка.

Ледовая сказка «Спящая красавица. Легенда двух королевств» входит в билет Сочи Парка.

Продолжительность шоу — 1 час 20 минут без антракта. Больше информации — на сайте sochipark.ru.

Справочно NAVKA SHOW — едущая россииская компания с международным опытом создания, постановки и проката оригинальных ледовых шоу с участием звезд мирового фигурного катания. Компания объединяет под своим брендом команду профессионалов: фигуристов мировои величины, выдающихся хореографов и композиторов, режиссеров, сценаристов, художников по костюмам, экспертов в области сценографии и графического дизаина. СОЧИ ПАРК — первый в России тематический парк развлечений, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. Лучший открытый парк развлечений России и СНГ (премия «Хрустальное колесо», 2015-2022), входит в топ-25 лучших парков Европы (TripAdvisor), действительный член IAAPA. На площади 28 га расположены детские, семейные и экстремальные аттракционы, отель-замок Богатырь, детский центр Медведия, колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другие объекты, проходит более 15 разножанровых шоу.

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