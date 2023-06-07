В Нижнем Новгороде изъяли 53 тысячи литров нелегального алкоголя

Правоохранительные органы и сотрудники Росалкогольрегулирования изъяли в Нижнем Новгороде 53 тыс. л нелегального алкоголя, в том числе разливной напиток «Мистер сидр», которым ранее отравились более 50 человек в регионах Приволжского федерального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД Фото: пресс-служба МВД

«В ходе проверки обнаружено и изъято свыше 5 тыс. литров алкогольной продукции в потребительской таре, а также 48 тыс. литров продукции в ПЭТ-кегах»,— сообщили в Росалкогольрегулировании (цитата по ТАСС).

О массовом отправлении напитком «Мистер сидр», выпущенным ООО «Анди» в Самарской области, стало известно 5 июня. Пострадали жители пяти регионов, в том числе в Нижегородской области отравились шесть человек, двое из них умерли.

По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата. В рамках расследования уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержаны владелец «Анди» Анар Гусейнов и другие сотрудники компании-производителя.

Подробнее о расследовании — в материале «Ъ» «Метанол шагает по стране».