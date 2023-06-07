Лифтбек Lada Granta получил версию Drive Active

«АвтоВАЗ» представил «спортивный» лифтбек Lada Granta Drive Active — ранее такая модификация была доступна только для седана.

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Фото: «АвтоВАЗ» Lada Granta Drive Active

Фото: «АвтоВАЗ»

Созданный компанией Lada Sport автомобиль отличается от стандартной модели короткоходной подвеской со спортивными настройками, особым аэродинамическим обвесом с красными акцентами, 15-дюймовыми двухцветными легкосплавными дисками. В салоне же установлены спортивные сиденья и использована обивка с красными акцентами.

Новая версия оснащается 1,6-литровым 8-клапанным бензиновым двигателем мощностью 90 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Ранее Lada Granta Drive Active комплектовалась 106-сильным 16-клапанным вариантом агрегата.

Лифтбек Lada Granta Drive Active стоит 980 тыс. руб, что на 27 тыс. дороже, чем седан в аналогичной модификации.

Максим Вершинин

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