Пермский краевой суд отменил штраф за дискредитацию вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК РФ) в отношении 77-летнего пермяка Виктора Гилина. Фрагмент судебного решения опубликовал местный правозащитник Артем Файзулин в своем Telegram-канале.

По словам Артема Файзулина, Виктор Гилин в декабре прошлого года вышел на пикет с двусторонним плакатом. На одной стороне была надпись: «версия СВО — СЛЕДСТВИЕ завершения календаря народов майя и полного игнорирования новых для человечества реальностей (орфография, стилистика и пунктуация сохранены.— ''Ъ'')», а на другой — требование к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину завершить СВО.

Пермяк был задержан, полиция составила в его отношении протокол об административном правонарушении по ст. 280.3 УК РФ. Ленинский районный суд назначил штраф 30 тыс. руб. Виктор Гилин с решением суда не согласился. Он подал апелляцию в краевой суд и заказал лингвистическую экспертизу, которая установила, что в текстах плаката отсутствуют высказывания, «в которых действия вооруженных сил РФ характеризуются как преступные», или высказывания, «выражающие обоснование необходимости противодействия использованию вооруженных сил РФ».

Пермский краевой суд учел заключение эксперта и пришел к выводу, что в деле нет доказательств целенаправленного осуществления Виктором Гилиным действий, направленных на дискредитацию вооруженных сил РФ. Артем Файзулин полагает, что полиция попытается в кассационной инстанции обжаловать решение краевого суда о прекращении административного дела.

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Константин Кадочников, Пермь