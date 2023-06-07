90 лет на страже «Азота»

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Газоспасательный отряд «Азота» - один из самых оснащенных в Березниках. У спасателей есть современное аварийно-спасательное оборудование, оснащение и инструмент для работы в условиях загазованности, высоких и низких температур: костюмы для химической защиты, дыхательные воздушные аппараты, альпинистское снаряжение, аварийно-спасательный инструмент, системы для устранения течей и т.д.

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В штате 45 человек: четыре оперативных отделения по восемь человек, а также специалисты по профилактике, механик, заместитель и командир отряда. Круглосуточно газоспасатели находятся в оперативной готовности. В течение дня проводят профилактические работы: проверяют оборудование, надежность средств защиты и эвакуации, ведут контроль за производством газоопасных работ на обслуживаемых опасных производственных объектах, а в сложных условиях выполняют эти работы своими силами, также проводят обязательные учебно-тренировочные и спортивные занятия. Каждый спасатель должен проявлять инициативу, знать на отлично тактику ведения аварийно-спасательных работ, технические характеристики оборудования, оснащения и инструмента, а также уметь оказывать первую помощь.

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Владимир Вахрин, руководитель направления (охраны труда и промышленной безопасности, ГО и ЧС) филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

За прошедшие 90 лет изменилось многое. Усовершенствовалось техническое оснащение отряда, экипировка бойцов, расширились задачи, поставленные перед подразделением. Но главная задача осталась неизменной – быть в постоянной готовности и в случае возникновения нештатных ситуаций приступить к аварийно-спасательным работам.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники