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Село Графовка Белгородской области обстреляно из «Градов», повреждены три домовладения

Вооруженные силы Украины обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры. Часть попала в частный сектор»,— рассказал глава региона.

По его словам, прямым попаданием разрушены хозпостройка и забор. Фасады и окна еще двух домовладений посечены осколками. Оперативные службы работают на месте.

Что происходит в Черноземье 7 июня в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин

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