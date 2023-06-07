4500 жителей Шебекина получили гуманитарную помощь за первый день работы пункта выдачи в Белгороде

6 июня, в первый день работы пункта выдачи гуманитарной помощи жителям Шебекина во дворце спорта «Космос» в Белгороде, наборы продуктов, бытовой химии и вещей были выданы примерно 4,5 тыс. шебекинцев. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Параллельно пункт ведет прием гуманитарных грузов. Только 6 июня от «Единой России» «пришло десять машин», отметил господин Демидов.

7 июня выдача гуманитарной помощи продолжилась. В организации работы пункта участвуют волонтеры, сотрудники администрации, «Единой России» и сами шебекинцы.

Как жителям белгородского приграничья могут помочь с кредитами — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин