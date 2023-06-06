Банки могут пересмотреть договоры ипотечного и потребительского кредитования жителей отселенных белгородских территорий

Банк России направил финансовым организациям рекомендацию идти навстречу заемщикам с приграничных территорий Белгородской области, которые вынужденно покинули свои дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Рекомендации дают заемщикам право претендовать на изменение условий кредитного договора. Конкретную информацию необходимо уточнять у кредиторов.

Речь идет только о физлицах и о договорах ипотеки, потребительского кредитования и микрозаймов. Для пересмотра условий договоров нужно обращаться в любые офисы кредитных организаций, клиентом которых является житель приграничья. Также можно воспользоваться личным онлайн-кабинетом или обратиться по телефонам горячих линий, указанных на официальных сайтах банков. При наличии дополнительных вопросов или «неурегулированных ситуаций» белгородцам советуют адресовать их региональному отделению Центробанка.

Впервые о том, что для жителей приграничья «есть варианты решения вопросов по поводу потребительских и ипотечных кредитов», Вячеслав Гладков сообщил в ходе общения с ними 5 июня. Как пояснил глава региона, уже к тому моменту соответствующую рекомендацию финансовым организациям направил Банк России. Тогда же губернатор раскрыл список муниципалитетов, жители которых могут рассчитывать на такую помощь.

Олег Мухин

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