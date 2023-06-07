Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие лоты выбирают покупатели премиальной недвижимости в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Квартиры в современных домах с цифровой «начинкой», из окон которых открываются красивые панорамные виды, — востребованное предложение в сегменте столичных новостроек. А вид одновременно на Москву-реку и квартал небоскребов «Москва-Сити» — это уже особое преимущество. Эксперты компаний «АЕОН Девелопмент» и «Метриум» отмечают, что эта категория особенно пользуется спросом в сегменте премиальных новостроек.

По их подсчетам, количество таких предложений в городе составляет около 600 лотов или около 15% от общей экспозиции новых проектов премиум-класса. При этом на первой линии от набережных и в шаговой доступности от высоток делового квартала «Москва-Сити» насчитывалось в конце весны всего 250 квартир или 6% от общего предложения высокобюджетного жилья на первичном рынке. Сейчас их стало больше за счет нового проекта с квартирами непосредственно в комплексе.

Видовые квартиры — это особенная категория премиального жилья, полагают эксперты. Кроме того, что каждый вид из окна уникален и становится частью интерьера, он во многом формирует и атмосферу жилого пространства, а также подчеркивает статус и характер людей, живущих в такой квартире.

И, помимо эстетических аспектов, такие лоты обладают и вполне реальным материальным преимуществом, отмечают брокеры. Они зачастую оказываются выгодным вложением средств, ведь квартиры с хорошими видовыми характеристиками всегда остаются штучным товаром, а, значит, их ликвидность со временем только вырастет, даже если учитывать, что и на первичном рынке такое жилье значительно дороже.

При этом именно вид на большую воду — это самый популярный клиентский запрос. Его хотели бы наблюдать девять из десяти покупателей.