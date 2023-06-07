В Екатеринбурге прошло прощание с экс-главой свердловской ГИБДД Юрием Деминым

В храме Новотихвинского женского монастыря в Екатеринбурге прошло прощание с бывшим начальником УГИБДД по Свердловской области Юрием Деминым. После этого гроб доставили к зданию УГИБДД, а затем захоронили на Широкореческом кладбище. Похороны с воинскими почестями.

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СМИ сообщают, что проститься с Юрием Деминым пришли ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик, начальник УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Около здания УГИБДД около 50 автомобилей включили мигалки и звуковой сигнал.

Напомним, Юрий Демин погиб 4 июня во время строительных работ на даче в Верхней Пышме. Он упал с высоты второго этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему было 62 года.

Юрий Демин возглавлял УГИБДД по Свердловской области 13 лет — с 2005 до 2018 годы. Затем работал в УГМК заместителем заместителя директора по режиму и охране. В сентябре 2019 года занял должность заместителя начальника службы безопасности по режиму и охране УК «УЗТМ-КАРТЭКС».

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