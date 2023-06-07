В Самаре на строительство метро направят еще 2 млрд рублей

Власти намерены потратить более двух млрд руб. на строительство метро в Самаре. Управление капитального строительства региона объявило торги. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контракт на проведение работ предусматривает укрепление котлована и строительство вестибюля. Кроме того, будет оборудована платформа, водоотливная установка и вентиляционная камера. В числе прочего предусмотрено строительство перегонных туннелей.

Итоги торгов подведут 27 июня. Строительно-монтажные работы будут выполняться в период с июля 2023 по декабрь 2024 года. Контракт рассчитан до 31 июля 2025 года.

Ранее Арбитражный суд Самарской области отказал в иске региональному Управлению капитального строительства к ООО «Волгатрансстрой-проект» (ВТС-П). Чиновники просили вернуть 193,6 млн руб., которые ранее были выплачены по госконтракту на проектирование станции метро «Самарская». ООО «ВТС-П» должно было спроектировать станцию до 31 декабря 2021 года. Однако за два месяца до окончания установленного срока стало известно, что региональные власти отказались от строительства станции. К тому времени подрядчик уже успел создать проект подготовки площадки к строительству.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Самарская" осталась в проекте».

Георгий Портнов